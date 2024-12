Indiana-Milwaukee alle 21 su Sky Sport Uno

Il 2024 è stato l’anno in cui gli Indiana Pacers e i Milwaukee Bucks hanno messo le basi per una rivalità che affondava le sue radici già nella parte finale dello scorso anno. Le due squadre infatti si sono affrontate per cinque volte in regular season (le quattro da rivali divisionali e poi un'altra in NBA Cup) e successivamente ai playoff per una serie durata sei partite e vinta dai Pacers ma senza che i Bucks potessero contare su Damian Lillard o Giannis Antetokounmpo. Gli animi si sono però scaldati talmente tanto (specialmente il 13 dicembre 2023, quando ai 64 punti di Antetokounmpo fece seguito un parapiglia per un pallone conteso dalle due squadre) che senza dubbio l’incontro con cui concluderanno il 2024 — in diretta a partire dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua — promette scintille, anche perché sono entrambe in corsa per un posto ai playoff, separate solamente da una gara e mezza di distanza.