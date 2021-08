Il selfie con LeBron fa impazzire il tifoso. VIDEO

La Summer League di Las Vegas serve alle matricole e ai giocatori al secondo anno per mettersi in mostra agli allenatori, ai veterani per trovare un ruolo in rotazione uscendo dalle panchine in qualche squadra e ai tifosi per poter ammirare da vicino qualche campione che magari non passa spesso dal Nevada (almeno finché la NBA non dovesse decidere di espandersi con una franchigia a Las Vegas). Poi, se si è fortunati, a guardare da spettatore qualche partita arrivano a volte anche delle vere e proprie superstar, come già successo in questi giorni con Ja Morant, i tre fratelli Antetokounmpo, Steph Curry, i fratelli Ball, Buddy Hield, Anthony Davis, Paul George e Kawhi Leonard, Bam Adebayo e Draymond Green (con la medaglia d'oro olimpica appena conquistata al collo) e tanti altri. Poi, se si è veramente, ma veramente fortunati - e in campo ci sono i Lakers - può capitare che l'ospite speciale sia LeBron James, accompagnato niente meno che dal nuovo acquisto gialloviola Russell Westbrook. E un giovane tifoso di 11 anni, Josh Boyman, è stato il più fortunato e pronto di tutti, a correre verso il tunnel di uscita dove LeBron stava transitando per lasciare il parquet a gara terminata e a scattare un rapido selfie con la partecipazione divertita proprio del n°23 di L.A., che ha reso così il ragazzino il vero protagonsita n°1 della giornata a Las Vegas. Con una foto che ricorderà per sempre.