"C'erano molte persone nella mia lista a cui volevo rispondere, molte persone che hanno dubitato di me nella scorsa stagione. Quindi ho conservato tutto questo nella mia banca dati e mi sono fatto il mazzo quest'estate". Così ha parlato Darius Garland in una conversazione con il veterano dei Cavs Tristan Thompson, pubblicata dal Cleveland Magazine's. "Quest'anno per me - ha proseguito Garland - è stata letteralmente la 'stagione della vendetta' verso tutti gli haters che mi criticavano lo scorso anno. Ho usato tutto questo per caricarmi". E il campo gli sta dando ragione, con i suoi numeri e quelli di squadra migliorati nettamente rispetto alla passata stagione. Garland sta viaggiando a 20.7 punti e 6.6 assist di media con il 47.4% dal campo e il 40.4% da tre, contribuendo in maniera decisiva al soprendente primo posto dei Cavs a Est (58 vittorie e 14 sconfitte). "Questa estate sono stato molto in sala pesi, cercando di rimettere in sesto il mio corpo", ha spiegato ancora raccontando dei problemi fisici dello scorso anno. Ora vedremo se la sua stagione magica e quella dei Cavs proseguiranno anche nei playoff (nel 2024 l'sucita in semifinale di conference contro Boston).