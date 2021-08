Chi si ricorda la risposta di Carmelo Anthony, correva l'anno 2017, quando ai Thunder (dov'era stato spedito in una trade con New York) gli si prospettò per la prima volta l'eventualità di uscire dalla panchina? "Chi? Io?", la reazione sorpresa seguita da una risata incredula, come se una soluzione del genere non potesse neppure essere possibile. A OKC effettivamente Anthony finì per partire in quintetto in tutte le 78 gare disputate, ma l'anno dopo a Houston dovette accettare un ruolo da riserva, poi confermatosi anche nel suo secondo anno ai Portland Trail Blazers (dopo una prima stagione da titolare fisso). "Al tempo non fu facile ingoiare una pillola del genere. Sei stato titolare inamovibile per 16-17 anni, la star della tua squadra, e di colpo ti viene chiesto di uscire dalla panchina. Non è stato facile per il mio ego, per il mio orgoglio. Ma allo stesso tempo mi è servito per motivarmi e infatti i risultati si sono visti quando sono tornato nella lega coi Blazers".