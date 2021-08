12/25 ©Getty

10. ZIAIRE WILLIAMS, MEMPHIS GRIZZLIES | Le percentuali (come al college a Stanford) non depongono in suo favore: in 4 gare a Vegas ha tirato il 38% dal campo e il 20% dall'arco. In più nel suo ruolo di ala Memphis sembra avere tutti i ruoli (da titolari e da riserva) ben coperti, per cui non sarà facile per Williams trovare spazio nell'immediato, a meno che non provi a portare i suoi 205 centimetri più sotto canestro, con tutte le difficoltà del caso. Per lui 12.5 punti di media con altrettanti tiri