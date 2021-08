Una lunga intervista sulle pagine di GQ e un video mentre naviga (account dopo account, password dopo password) su tutti i suoi profili social. LaMelo Ball torna a far parlare di sé in un'estate che ha visto protagonisti finora i suoi due fratelli: Lonzo passato da New Orleans a Chicago con un nuovo, ricco contratto, e LiAngelo impegnato a Las Vegas con gli Charlotte Hornets in summer league. Gli stessi Hornets che LaMelo ha guidato ai play-in lo scorso anno (con la netta eliminazione per mano degli Indiana Pacers) meritandosi alla sua prima stagione nella lega il premio di rookie dell'anno, nonostante abbia giocato solo 51 gare (31 da titolare) saltandone 21 per una frattura al polso della mano sinistra. Il titolo di matricola dell'anno non ha fatto altro che aumentare prestigio e attenzioni attorno a un giocatore che fin dai suoi 15 anni (quando segnò 92 punti in una partita di high school) è stato abituato ad avere i riflettori addosso. L'anno scorso - fanno sapere fonti interne alla NBA - l'aumento di popolarità su Instagram lo ha messo al livello di nomi come LeBron James e Steph Curry, sesto in tutta la lega per numero di follower guadagnati durante l'arco del campionato e per visualizzazioni generate dai suoi post. Se in campo ha chiuso con cifre attorno ai 16 punti, 6 assist e 6 rimbalzi di media, dimostrando grandi istinti per il gioco, in entrambe le due metà campo, fuori il più giovane dei tre fratelli Ball è quello che sembra più estroverso e spaccone, al limite dell'arroganza. "A chi assomiglio? A nessuno: sono uno di uno. Sono un esemplare raro". Obiettivi? "Ne ho già raggiunti tanti, ma me ne mancano altri: vincere il titolo NBA, ad esempio". "Chi è il miglior passatore tra me, Chris Paul, Jokic, Trae Young, LeBron e Ben Simmons? Beh, sono senz'altro top 3. Anzi, forse sono il n°1 [con Jokic e LeBron subito sotto di lui, ndr]". "Sapevo che avrei giocato nella NBA, l'ho sempre saputo. So di essere una superstar, per me è normale. Non voglio neppure dire di essere famoso come una rockstar, perché io sono qualcosa di più di una rockstar: sono qualcosa di raro", torna a ribadire nell'intervista concessa al magazine USA.