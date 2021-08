Vi dice niente il nome di Greg Brown III? Mr. Basketball a livello liceale in Texas, poi McDonald's All-Star, un solo anno al college (con i Longhorns, sempre fedele al suo stato, lui nato a Dallas, Texas) e poi il salto nella NBA. È stato scelto alla n°43, è finito ai Portland Trail Blazers, con cui ha appena concluso la summer league di Las Vegas, in cui si è messo in luce non tanto per le sue cifre assoluto (9 punti e 5.4 rimbalzi di media in poco più di 15 minuti in campo) quanto per una singola giocata, nell'ultima gara disputata dai suoi Blazers contro i Rocekts, gara da lui conclusa con un ottimo 6/7 al tiro per per 13 punti. Ma di questi canestri uno è stato più spettacolare degli altri: lanciato in contropiede, Brown ha deciso di terminare con la schiacciata ma non con una schiacciata qualsiasi, optando invece per farsi passare il pallone in mezzo alle gambe prima di andare ad affondarlo al ferro.