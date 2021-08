Dopo la pallacanestro è il momento del golf. Nelle scorse ore JR Smith ha ufficialmente ricevuto il via libera per iscriversi al college AT&T del North Carolina con l’intenzione di far parte della squadra di golf degli Aggies e di giocare dunque in NCAA. Una svolta non da poco per un atleta che per oltre un decennio è stato tassello fondamentale sui parquet NBA come specialista dall’arco: un professionista multimilionario che ha deciso di mettersi di nuovo in gioco. “Sarà divertente - racconta il diretto interessato - sono un tiratore e proverò a esserlo anche sui green, dove c’è enorme pressione anche quando si tratta di imbucare una palla a un metro di distanza”. Dopo aver conquistato due titoli NBA in carriera, il confronto sui campi da golf sarà con dei ragazzi che hanno l’ambizione di diventare importanti. Una decisione non semplice, come sottolineato anche da LeBron James via Twitter: “Sono davvero felice e orgoglioso di te!”, commenta salutando uno dei suoi più longevi compagni di squadra. “Ti voglio bene e ti auguro il meglio in questo nuovo ruolo di studente/atleta”. Se il campione dei Lakers farà il tifo per gli Aggies, c’è anche chi di golf è un grande esperto come Steph Curry (che negli anni passati ha giocato più volte contro professionisti, facendo una gran bella figura): “È un grande momento per te”, sottolinea il n°30 degli Warriors, che avrà un avversario in più da sfidare sul green nel corso dell’offseason.