Il veterano gialloviola, dopo 14 anni di carriera, ha deciso di smettere di giocare e di entrare nello staff tecnico dei Mavericks - dove darà una mano in panchina a coach Jason Kidd. Un addio ai Lakers che LeBron James non ha digerito, come raccontano i suoi tweet: “È una partenza che fa male a causa di tante ragioni che non potete comprendere”

La notizia è stata rilanciata nelle scorse ore da Shams Charania, rendendo così ufficiali delle voci che si inseguivano da diversi giorni: dopo 14 stagioni vissute da giocatore NBA, Jared Dudley ha raggiunto un accordo per diventare assistente allenatore ai Dallas Mavericks di Jason Kidd - nuovo coach della squadra texana. Addio quindi ai Lakers, con cui Dudley ha vinto il titolo NBA 2020 all’interno della bolla di Orlando, recitando un ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio . Un addio che non è stato digerito da LeBron James - deluso come tantissimi appassionati gialloviola da questa partenza e andato subito all’attacco sui social: “Se la notizia fosse vera - come molto probabilmente è - voglio fare i complimenti al mio amico! Ma… c**zo! ”, esplode il campione dei Lakers, aggiungendo subito dopo sempre via Twitter: “Scusatemi per il linguaggio, ma la partenza di Dudley fa ancora male! Sono tante le ragioni che voi non potete comprendere ”. Un passaggio a vuoto da parte della dirigenza Lakers che LeBron non sembra aver digerito.

Si conclude così la carriera NBA di un giocatore da 7.3 punti e 3.2 rimbalzi di media nelle 904 partite complessive disputate in 14 stagioni - le ultime due assolvendo anche al ruolo di mentore e di guida nello spogliatoio Lakers, la franchigia che è riuscita al coronare il sogno a lungo inseguito da Dudley in carriera: “È stata un’avventura fantastica: 14 anni in NBA culminati con la vittoria di un titolo con i Lakers! Voglio soltanto ringraziare Dio per la sua benedizione e salutare personalmente LeBron James, Anthony Davis, Jeanie Buss e tutta l’organizzazione dei Lakers. Senza il lavoro e la volontà di quei due campioni non sarei mai arrivato a Los Angeles e non avrei mai conquistato il mio anello. Mi sono preparato a lungo per questo momento: ne ho parlato a lungo con Nash, Hill, Shaq, Brown. Booker, Beal, AD, Giannis e la lista potrebbe andare avanti ancora a lungo. Sono davvero felice di entrare a far parte dello staff dei Mavericks e di Jason Kidd: per me è l’opportunità ideale. Ora è il momento di mettersi di nuovo a lavoro”. Lontano dal Los Angeles e lontano da LeBron.