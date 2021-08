Il giocatore passato agli Wizards ha salutato la sua ex città attraverso delle storie su Instagram in cui, oltre a sottolineare il piacere provato nel conoscere alcune bravissime persone in casa Lakers, non nasconde il rimpianto per altri incontri che avrebbe dovuto evitare: una stoccata a LeBron James e a chi nello staff ha deciso di lasciarlo in panchina senza trovare spazio?

Montrezl Harrell ha finito di fare i bagagli e dopo gli anni trascorsi a Los Angeles - prima ai Clippers, dopo ai Lakers - è pronto a cambiare aria e a trasferirsi agli Washington Wizards a seguito della maxi trade che ha portato Russell Westbrook in gialloviola. Una decisione vissuta come una vera e propria liberazione per il miglior sesto uomo del 2020, diventato ostaggio in panchina a Los Angeles. Il passaggio da Clippers a Lakers è stato disastroso nel suo caso, seguito dal crollo dei minuti e delle responsabilità in squadra e dall’incapacità di ritagliarsi spazio sul parquet. A far riflettere e discutere nelle ultime ore è il messaggio (criptico, e neanche troppo velatamente polemico) che ha rilanciato via Instagram per salutare i Lakers e lasciarsi alle spalle un’esperienza infelice: “Ho appena finito di impacchettare tutto a Los Angeles: è stato un viaggio divertente in cui ho conosciuto alcune bellissime persone e altre che non avrei mai dovuto incrociare. Il prossimo capitolo della mia carriera sarà di quelli che faranno la storia”. A chi era riferito il messaggio lanciato da Harrell? Di sicuro non ai Clippers, dove ha trovato il modo di mettersi in mostra, a differenza dei Lakers che ne hanno complicato - non poco - la crescita. Una stoccata contro LeBron James? Alcuni maligni hanno voluta leggerla così, mentre l’unico interesse del lungo ormai ex Lakers resta quello di lasciarsi tutto definitivamente alle spalle.