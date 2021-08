Questione di soldi, che nella vita (e la NBA non fa eccezione) fanno sempre la differenza: Paul Millsap è uno dei migliori free agent rimasti ancora a disposizione delle squadre NBA e ancora senza un contratto per la prossima stagione. Su di lui hanno messo gli occhi in tanti, tra cui anche Nets e Warriors - principali contendenti in una corsa che continua ad allargarsi, ma che non giunge ancora a conclusione. Chi prenderà Millsap? L’ex Nuggets, dopo aver sfruttato per anni il super contratto firmato con gli Hawks, è andato incontro alle necessità finanziare di Denver la scorsa stagione riducendo in parte le sue pretese economiche. Questa estate però non vuole accontentarsi di un contratto al minimo salariale - l’unico a disposizione dei Nets che stanno già investendo decine di milioni di euro in tassa di lusso. Ballano circa 3 milioni di dollari quindi rispetto alla midlevel exception che potrebbe ambire a incassare in altre contender; franchigie in cui lo spazio in campo sarebbe di più. Per Brooklyn dunque, che ha già a disposizione un roster pieno di star, non sarà un grosso problema farne a meno. Anche se l’idea di aggiungere un talento come il suo sarebbe stato un ulteriore conferma della bontà della squadra a disposizione di Steve Nash nella corsa al titolo NBA.