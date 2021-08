Il giovane talento dei T’Wolves non ha dubbi nell’indicare KD come il miglior giocatore all-time, sottolineando come sia superiore anche a Michael Jordan: “È un giocatore che va oltre i 210 centimetri ed è in grado di fare tecnicamente tutto ciò che compete a una point guard”

Altro che Michael Jordan: le nuove generazioni guardano ormai alla pallacanestro contemporanea non solo per trarre ispirazione, ma anche per ragionare su ipotetiche classifiche all-time nelle quali inserire campioni NBA di oggi ai primissimi posti. Per questo, quando Anthony Edwards è stato imbeccato e stimolato nell’indicare il giocatore che secondo lui può essere definito come il migliore di sempre, non ha pensato a MJ, ma ha sorpreso tutti non citando LeBron James. La sua scelta infatti è caduta su Kevin Durant: “Il più grande di sempre, in grado di fare tutto ciò che fa una point guard sul parquet, con la differenza di essere alto oltre i 210 centimetri”. Un mix fisico e tecnico unico, che Edwards non esita a definire “meglio di LeBron e superiore anche a Jordan”. I grandi vecchi, coloro che si sono goduti nel pieno l’era Jordan, ripetono che è soltanto questione d’età e di disabitudine nel non essersi goduto un campione come il n°23 dei Bulls sul parquet, ma bisognerà prima o poi iniziare a fare i conti con questo: non solo LeBron, ma iniziano a essere diversi i talenti sempre più evoluti e moderni che conquistano spazio e attenzioni sul parquet. E che puntano a diventare il miglior giocatore di sempre.