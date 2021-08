Shaq: "LeBron può diventare il GOAT: ecco come"

Ognuno scelga il nome che vuole o la classifica di merito di riferimento: quando si parla di GOAT - acronimo di Greatest Of All Time - non ci sono regole, né opinioni assolute. Secondo Shaquille O’Neal però, visto che il nome di LeBron James viene spesso messo in discussione, un modo per definire il suo peso specifico nella storia del gioco ci sarebbe; un traguardo da raggiungere per sgomberare il campo da ulteriori dubbi: “Per me il migliori di tutti è Kareem, ma posso dire - nonostante non ne abbia mai parlato con lui direttamente - che l’obiettivo di LeBron James è quello di diventare il miglior realizzatore della storia NBA. Perché se lui riuscirà a superare Kareem per punti segnati, saremo tutti costretti a starcene in silenzio di fronte alla sua grandezza. Con quattro anelli NBA vinti, con più punti di Kobe e di Jordan: se dovesse raggiungere anche questo obiettivo, non so onestamente cosa vi aspettiate che faccia il miglior giocatore della storia”. E voi siete d’accordo?