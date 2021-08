Un vecchio luogo comune dice che i rapper segretamente vogliono essere giocatori di pallacanestro e i giocatori di pallacanestro vogliono essere rapper. Sempre più spesso però i mondi della musica e dello sport si avvicinano, e sono innumerevoli le citazioni di giocatori della NBA presenti nei brani del mondo rap e hip-hop . Dal celeberrimo “If Jeezy's payin' LeBron, I'm payin' Dwyane Wade" di JAY Z in “Empire State of Mind” a “I used to be jealous of Arron Afflalo” di Kendrick Lamar in “Black Boy Fly”, tantissimi giocatori NBA sono stati citati dai rapper nelle loro canzoni. Nel nuovo e attesissimo album di Kanye West, “DONDA”, uscito a sorpresa nella giornata di domenica dopo mesi di speculazioni, trovano spazio solamente due citazioni per degli sportivi in quasi due ore di album , un’enormità per il genere e per la musica contemporanea.

Le citazioni per Giannis e Messi in "DONDA"

La prima si trova nel brano “Junya”, realizzato in collaborazione con Playboi Carti, ed è dedicato a Giannis Antetokounmpo: “I won with the bucks, boy / Let me Giannis (Mmh, mmh)”, in riferimento non solo al fatto che “bucks” in inglese significa soldi (e Kanye West è diventato miliardario, “vincendo” come dice nel verso), oltre a essere il nome della squadra con cui il greco ha vinto il suo primo titolo NBA lo scorso luglio. L’altra citazione, che arriva nella quarta canzone dell’album “Off The Grid”, è invece dedicata nientemeno che a Lionel Messi: “I talk to God everyday, that's my bestie / They playin' soccer in my backyard, I think I see Messi”. Il riferimento al “backyard” è un modo per definire il Mercedes Benz-Stadium, dove West negli ultimi mesi aveva deciso di rimanere tra un listening party e l’altro del suo nuovo album per concentrarsi sulla sua rifinitura e conclusione. In quello stadio gioca l’Atlanta United, squadra di calcio della MLS americana, dove West è stato anche spettatore di una partita. Il riferimento a Messi è quindi automatico, specie dopo che nel verso precedente aveva parlato anche di Dio, visto che il nuovo calciatore del PSG è spesso stato considerato un dio del calcio. Secondo un’altra opinione sul noto sito Genius.com, il riferimento potrebbe anche essere al celebre brano “Niggas in Paris” realizzato con JAY Z nel 2011, visto che Messi si è appena trasferito nella capitale francese.