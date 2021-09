La richiesta di essere ceduto fatta da Ben Simmons ai Philadelphia 76ers ha scosso il mercato NBA, dopo che tutti i tentativi delle altre squadre si sono schiantati contro le altissime richieste della dirigenza dei Sixers per il tre volte All-Star. Tra le squadre più interessate ci sono certamente i Minnesota Timberwolves, che avrebbero gli asset in termini di giocatori e scelte al Draft per proporre un pacchetto interessante ma che fino a questo momento non hanno trovato un riscontro positivo da parte di Philadelphia. Eppure secondo il giornalista di The Athletic Jon Krawczynski, beat writer proprio per i Timberwolves, sono loro i più attivi nel cercare di prendere l’australiano, il quale non si opporrebbe a un trasferimento a Minneapolis al fianco dei vari Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards (cliente della Klutch Sports come lui).