La situazione contrattuale di LaVine

LaVine fa il punto sul mercato (suo e non solo)

LaVine ha il contratto in scadenza al termine della stagione che sta per cominciare, e per questo sarebbe eleggibile per un’estensione contrattuale. Le regole del salary cap in caso di estensione però permettono solamente un aumento del 120% rispetto al salario del contratto precedente, portando quindi LaVine a un totale di 105 milioni di dollari in quattro anni — decisamente inferiore rispetto al suo valore. Per accontentarlo subito i Bulls avrebbero dovuto rinunciare al loro spazio salariale e “rinegoziare” il suo contratto portandolo al massimo salariale per poi estenderlo, un’eventualità piuttosto rara (solo 8 giocatori nella storia lo hanno fatto, l’ultimo è Robert Covington quattro anni fa) perché avrebbe privato i Bulls dello spazio necessario per firmare i vari Lonzo Ball (un altro cliente Klutch), Alex Caruso e DeMar DeRozan. Per questo è molto più probabile che LaVine arrivi al termine della stagione — specie se dovesse confermarsi come All-Star — per poi firmare un nuovo accordo al massimo salariale con i Bulls, guadagnando attorno ai 200 milioni in cinque anni con la franchigia dell’Illinois. Questo è il piano: per riuscirci LaVine si è affidato all’agenzia più potente sulla piazza, e il rispetto che tanto cerca non dovrebbe tardare ad arrivare.