L'All-Star dei Bulls Zach LaVine è uno dei giocatori attualmente impegnati a Las Vegas, in preparazione alle Olimpiadi giapponesi con Team USA. Un impegno estivo che coincide temporalmente tanto con le finali NBA ancora in corso (Devin Booker dovrebbe unirsi al gruppo appena terminata la serie contro i Bucks) quanto con il periodo di offseason che tradizionalmente coincide con lo scatenarsi delle voci di mercato in vista della free agency di agosto. E la superstar di Chicago ha candidamente ammesso che le chiacchiere di mercato tra giocatori all'interno di Team USA monopolizzino le discussioni in spogliatoio. "Inutile far finta che non sia così - ha dichiarato - è nella natura stessa dei giocatori e sappiamo che la NBA è una players' league. Siamo tutti assieme, finiamo per parlarne, tutti lo facciamo. Poi se da un'amicizia nasce anche un'idea di mercato, questo può succedere come non può succedere". Da Las Vegas, ad esempio, era rimbalzata la notizia secondo cui Draymond Green sarebbe "in pressing" su Kevin Love per convincere il lungo di Cleveland a raggiungere gli Warriors già a partire dalla prossima stagione (tramite un buyout da raggiungere coi Cavs), ma questo rumor non è certo l'unico a circolare tra i corridoi di Team USA.