La storia dei Memphis Grizzlies non è esattamente costellata da momenti esaltanti o da giocatori che hanno cambiato la storia della pallacanestro. Ma nel decennio passato hanno avuto anche loro dei momenti di gloria, toccando le finali di conference come apice grazie a un gruppo di giocatori passato alla storia della città con il motto “Grit and Grind”. Due di loro verranno presto ricordati per sempre sul soffitto del FedEx Forum: la numero 9 di Tony Allen e la 50 di Zach Randolph saranno le prime due maglie ritirate nella storia della franchigia, come annunciato nella giornata di ieri. La serata in onore di Randolph si terrà il prossimo 11 dicembre nella sfida interna agli Houston Rockets, mentre la 9 di Allen verrà issata al soffitto il 28 gennaio in occasione dell’arrivo in città degli Utah Jazz, dove gioca il suo grande amico ed ex compagno Mike Conley. Anche lo stesso playmaker dei Jazz e Marc Gasol, come già annunciato nel 2019, dopo la fine dei loro giorni in campo verranno celebrati dai Grizzlies, che con Ja Morant hanno voltato pagina ma non possono di certo cancellare le sette apparizioni consecutive ai playoff dal 2011 al 2017, conquistando le prime vittorie in post-season nella storia della franchigia dopo gli anni di Pau Gasol a metà degli anni 2000 avari di successi. L’era del “Grit and Grind” non avrà prodotto un titolo, ma a Memphis nessuno la può dimenticare.