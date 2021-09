I Dallas Mavericks hanno tenuto un provino per tre veterani in cerca di contratto come Isaiah Thomas, Lance Stephenson e Monta Ellis. Secondo quanto riportato da The Athletic, il primo in particolare si sarebbe presentato in grande forma, cercando di rientrare nella lega dopo i 48 minuti disputati con i Pelicans lo scorso anno

I lunghi mesi della off-season sono il momento in cui i giocatori che sono fuori dalla NBA cercano un modo di rientrarci , provando a dimostrare di avere ancora abbastanza benzina nel serbatoio per dare una mano a qualche squadra. È il caso di tre veterani noti al grande pubblico come Isaiah Thomas, Lance Stephenson e Monta Ellis , che secondo quanto riportato da The Athletic hanno sostenuto un provino per i Dallas Mavericks nella giornata di ieri . Thomas, in particolare, è sembrato in grande forma nel suo tentativo di rientrare nella lega, dopo che lo scorso anno ha disputato 48 minuti con i New Orleans Pelicans prima di essere tagliato.

Il playmaker aveva già sostenuto un provino con i Los Angeles Lakers, che hanno poi firmato Rajon Rondo non appena si è reso disponibile, mentre Stephenson non gioca in NBA dal 2019 e Ellis (che ha passato due stagioni a Dallas dal 2013 al 2015 segnando 19 punti di media) manca dal 2017. Il problema per tutti e tre è che i Mavericks al momento non hanno un posto a roster: Dallas ha 14 contratti completamente garantiti e l’ultimo posto disponibile dovrebbe essere occupato da Moses Brown, che ha un contratto parzialmente garantito ed è stato inserito nello scambio che ha portato Josh Richardson a Boston. Anche i contratti two-way (a cui comunque i tre veterani non potrebbero accedere per motivi di esperienza nella lega) sono già stati riempiti, perciò i Mavericks dovrebbero tagliare o scambiare qualcuno per poterli firmare — eventualità che al momento appare remota. Chissà però che durante la stagione non possa muoversi qualcosa e quindi uno dei tre veterani possa tornare utile alla squadra di Luka Doncic.