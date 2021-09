Charles Barkley non è mai stato noto per tenersi per sé le proprie opinioni, anzi. Sin dai tempi in cui giocava è diventato uno dei personaggi più famosi della NBA per le sue dichiarazioni incendiarie, personalità che lo ha reso anche uno dei volti più noti tra i commentatori della lega. Per questo la sua opinione su quanto sta succedendo con Ben Simmons a Philadelphia — la città in cui ha cominciato la sua carriera in NBA e di cui è diventato leggenda, vedendo la sua maglia ritirata nel 2001 e recentemente una sua statua al di fuori della practice facility — è destinata a fare rumore. “Allora, lasciate che parli francamente” ha cominciato durante in un intervento al programma radiofonico The Mike Missanelli Show. “È stato abbastanza apprezzato da prendersi un contratto da 200 milioni di dollari [tecnicamente 177.2 in cinque anni, ndr]. L’unica cosa che gli si chiedeva era di essere un buon giocatore di pallacanestro e di tirare la palla, e adesso è arrabbiato e vuole andarsene? È una stro…a".