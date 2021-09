Doncic svela il suo nuovo logo personale. FOTO

Luka Doncic è sempre più un’icona globale, come testimoniato anche dai Giochi Olimpici di Tokyo di cui è stato grande protagonista insieme alla sua nazionale. E anche il suo sponsor tecnico personale è pronto a renderlo sempre più rilevante: Brand Jordan infatti ha svelato il logo che lo accompagnerà nella prossima stagione sulle sue scarpe, una versione "player exclusive" delle Jordan XXXVI. Un giocatore del suo calibro prima o poi avrà anche una linea di scarpe interamente dedicata a lui, ma per il momento potrà sfoggiare il logo ogni volta che andrà in campo con le Jordan — un logo che i più attenti di voi avranno già notato sulla scarpa sinistra della copertina di NBA 2K22. Secondo quanto scritto sul sito ufficiale del brand, il logo è ispirato al nastro di Möbius e alla sensazione di infinito di una superficie non orientabile, così come il gioco di Doncic può svilupparsi in ogni direzione. Nel logo sono immediatamente riconoscibili le iniziali del nome L e D, ma anche il numero di maglia 77 e delle frecce che rappresentano la sua doppia interpretazione della pallacanestro, sia come realizzatore di canestri che di creatore per i compagni. Lo spazio interno lasciato vuoto, invece, forma la S di Slovenia, paese natale del fenomeno dei Mavs. "È speciale per me indossare le scarpe legate a Michael Jordan e aiutare a portare avanti l’eredità del brand" ha detto Doncic al sito ufficiale della compagnia. "Per me le scarpe devono essere comode, protettive e sicure, devono aiutarmi a muovermi più velocemente per il campo. Ma devono anche essere belle da vedere, perché è importante anche quello".