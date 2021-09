La nuova avventura di Rick Carlisle con gli Indiana Pacers non è cominciata nel migliore dei modi. Dopo la notizia di qualche giorno fa che TJ Warren è ancora indietro nel suo piano di recupero dall’infortunio al piede che lo scorso anno gli ha fatto saltare praticamente tutta la stagione, un altro giocatore si è aggiunto all’infermeria a tempo indeterminato. Come annunciato dalla squadra, la guardia Edmond Sumner si è procurata la rottura del tendine d’Achille in allenamento e i tempi di recupero sono indefiniti, anche se è più che probabile che salti l’intera stagione. Un brutto colpo per il 25enne che lo scorso anno aveva vissuto la sua miglior stagione in carriera, giocando 53 partite con i Pacers (di cui 24 in quintetto) con medie da 7.5 punti, 1.8 rimbalzi e 1 assist con il 52.5% dal campo e quasi il 40% da tre punti in 16 minuti di utilizzo. Sumner è sotto contratto quest’anno per 2.1 milioni di dollari e la sua prossima stagione è in team option per 2.32 milioni, perciò saranno i Pacers a decidere se trattenerlo o se rinunciare a lui dopo una stagione che si preannuncia come persa.