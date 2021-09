Venti anni fa i tragici fatti delle Torri Gemelle ebbero la conseguenza di cancellare l’amichevole prevista a Pesaro tra la squadra di casa, la Scavolini, e i Minnesota Timberwolves di Kevin Garnett, che era già stato in città per girare uno spot promozionale. Un’occasione persa e mai più tornata in città, e sarebbero passati altri cinque anni prima di rivedere una squadra NBA in Italia Condividi:

L’11 settembre ha cambiato il mondo, di questo ce ne siamo ampiamente resi conti nei 20 anni che sono trascorsi dall’attacco alle Torri Gemelle di New York. E tra le tante conseguenze che hanno avuto — seppur certamente trascurabili rispetto a quanto accaduto quel tragico giorno — ce n’è una che ha coinvolto anche il nostro Paese e una partita con una squadra NBA che non si è mai disputata. Il pubblico di Pesaro infatti era in trepidante attesa dei Minnesota Timberwolves, che nel corso della pre-season della stagione 2001-02 si sarebbero dovuti esibire a Colonia e successivamente nelle Marche nelle classiche partite amichevoli delle squadre NBA in Europa, affrontando la Scavolini padrona di casa. Ospitare una squadra NBA era un onore che in passato era toccato solo a metropoli come Milano e Roma o piazze storiche per il basket come Bologna, Varese e Treviso, mentre quell’anno i T’Wolves sarebbero dovuti passare dal BPA Palas, palazzetto dello sport da 11.000 posti della città marchigiana — che aveva organizzato tutto grazie anche agli sforzi di un giovane Gianluca Pascucci, al tempo dirigente della squadra giovanile, che per uno strano scherzo del destino è ora assistente General Manager proprio dei Timberwolves.

La visita di Kevin Garnett in Italia, tra spot e Ferrari Un evento tanto atteso e voluto che Kevin Garnett, accompagnato dal neonato ufficio della NBA in Italia attivo tra il 2000 e il 2002, era già passato in città nel mese di luglio per girare uno spot promozionale per la partita, che poi ovviamente non è mai andato in onda per i motivi che potete immaginare. Soprattutto, Garnett aveva approfittato della visita in Italia per togliersi uno sfizio: fare una visita a Maranello per vedere in prima persona le fabbriche della Ferrari, una delle sue grandi passioni. KG — che aveva 25 anni, un oro olimpico conquistato a Sydney l’anno prima ed era già uno da 20+10 fissi all’All-Star Game — venne accolto con tutti gli onori del caso, con una Maserati 3.2 personalizzata di blu con i colori dei Timberwolves, il suo nome e il numero 21 sul cofano nella quale volle immediatamente sedersi, pur facendo fatica a far entrare i suoi 210 centimetri nella macchina. Dopo aver visitato l’intera fabbrica e aver fatto domande da grande intenditore, però, Garnett fece un ordine per un altro modello, una 360 Modena rossa che gli venne recapitata mesi dopo direttamente a Minneapolis. Una sorta di souvenir di ricordo per il suo viaggio in Italia.