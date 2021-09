La notizia arriva da Marc Stein, uno dei più attendibili e informati giornalisti NBA: Frank Ntilikina è vicinissimo a firmare un accordo con i Dallas Mavericks, porre così fine alla sua free agency e provare a rilanciare una carriera partita non nel migliore dei modi a New York. Scelto dai Knicks con la n°9 al Draft del 2017, il talento francese nelle quattro stagioni NBA al Madison Square Garden ha avuto un impatto modesto sul parquet: 5.5 punti di media complessivi, tirando con meno del 37% dal campo. Cifre misere, ridotte ancora di più negli ultimi mesi in cui la gestione Thibodeau lo ha portato ai margini della rotazione. Dopo una stagione trascorsa per lo più in fondo alla panchina, Ntilikina ha rifiutato la qualifyng offer da circa 7 milioni di dollari prevista dal suo contratto che gli avrebbe permesso di restare ai Knicks, diventando così free agent e sperando di poter sbocciare in un altro contesto. A 23 anni a preoccupare è soprattutto l’incapacità di riuscire a essere efficace in attacco (mai sopra il 39% complessivo dal campo in una singola stagione); condizione che non ha permesso a molti di apprezzarne neanche la duttilità e le qualità difensive a protezione del ferro. Ci proveranno i Mavericks a cambiarne l’efficacia e l’impatto, in quella che per il francese appare davvero come un’ultima opportunità per invertire la rotta e ritagliarsi un ruolo (e un senso) in NBA.