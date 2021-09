L’All-Star di Brooklyn, da sempre sopra le righe e fuori dagli schemi, ha fatto sapere tramite il suo agente che, in caso di trade da parte dei Nets, non avrebbe intenzione di continuare a giocare a pallacanestro, ma deciderebbe a quel punto di non proseguire la carriera da professionista. Un deterrente non da poco per chiunque voglia convincerlo a cambiare franchigia

Qualche settimana fa il Sacramento Bee aveva rilanciato una suggestione di mercato che poi non ha mai preso forma nei giorni successivi: Brooklyn interessata a Ben Simmons e disposta a spedire a Philadelphia anche Kyrie Irving per convincere i 76ers ad accettare. In realtà la dirigenza di New York non solo non ha dato forma a questo scenario, ma si è messa a lavoro per convincere l’ex Cavaliers e Celtics ad accettare l’estensione contrattuale, dopo aver già rinnovato l’accordo con Kevin Durant. Insomma, non ci sono suggestioni che lasciano pensare che una trade di Irving possa essere imminente, ma nonostante questo il suo agente ci ha tenuto a specificare che Brooklyn molto probabilmente sarà l’ultima franchigia della quale Kyrie indosserà la maglia. Nonostante i 29 anni e le diverse potenziali stagioni in cui poter incidere e fare la differenza sul parquet, Irving non accetterebbe l’idea di essere scambiato e in quel caso preferirebbe ritirarsi - confermando quanto già raccontato più volte, ossia l’intenzione di liberarsi di tutte le pressioni che circondano il basket giocato il prima possibile. Un aneddoto che, una volta venuto fuori via Twitter, ha infastidito non poco il diretto interessato che ha replicato con due parole: "Sei una marionetta", ricevendo ulteriore risposta da parte di Nick Wright che sottolinea: "Nel caso non sia vero, non prendertela con me, ma con il tuo agente". Insomma, quando si parla di Irving e informazione la polemica è sempre dietro l'angolo.