Cosa fare con Ben Simmons? Le parole di Doc Rivers

L’All-Star dei Sixers vuole andare via e soprattutto non prenderà parte al training camp la prossima settimana - una decisione su cui Doc Rivers spera di intervenire, convincendo Simmons a cambiare idea: “Adoro Ben, sono certo che con lui si possa vincere. Non ho mai detto il contrario, sono stato frainteso e non ascoltato”

Doc Rivers non si arrende e spera di cambiare il modo di vedere le cose di Ben Simmons. Stando a quanto riportato da ESPN, l’All-Star australiano non vuole più rientrare in gruppo e allenarsi con i Sixers, ma attendere la cessione senza unirsi al training camp che inizierà nei prossimi giorni. “Bene, la mia speranza è quella di convincerlo a cambiare questa impostazione”, ha raccontato l’allenatore di Philadelphia. “Questa è parte del nostro lavoro”. Una frattura che in molti imputano alle parole pronunciate dallo stesso Rivers dopo il ko in gara-7 contro Atlanta, quando sottolineò che con lui in campo non si può vincere ad alto livello: “Non è quello che ho detto, anzi. Questo è il problema di quando la narrazione supera le tue parole. Parlare e confrontarsi di continuo con la stampa rende il nostro ruolo decisamente più complicato”. Rivers ricorda infatti di aver convocato una conferenza stampa il giorno successivo per smentire quel tipo di illazioni, “ma nessuno mi ha dato credito: è incredibile come, una volta partita, quella storia ha continuato a vivere di vita propria”. E a chi chiede conto di quella domanda, risponde convinto: “Certo che si può vincere con Ben Simmons in campo: fa talmente tante cose utili sul parquet che sarebbe assurdo pensare il contrario. Adoro Ben: spero capisca di dover ritornare sui suoi passi”. Basterà per convincerlo? Staremo a vedere.