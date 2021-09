La riserva di Curry? Ecco cosa cerca Kerr

L’allenatore degli Warriors è pronto per il training camp, il modo migliore non solo per valutare lo stato di forma della sua squadra, ma anche per comprendere quale sia il profilo ideale da aggiungere e da sfruttare nei momenti in cui Steph Curry sarà costretto a rifiatare. Un mister X che lo staff tecnico di Golden State non ha ancora identificato

Il sostituto di Steph Curry non esiste: coach Kerr lo sa bene, ma tuttavia vuole approfittare dello spazio ancora a disposizione nel roster per trovare qualcuno che non risulti deleterio nei minuti di riposo da concedere al campione con il n°30 sulle spalle. Chi sarà a ricoprire quel ruolo? Il nome non c’è ancora, ma l’allenatore di Golden State ha lasciato intendere che il training camp servirà proprio a questo: a riflettere su quali siano le caratteristiche del giocatore a cui affidare un compito così importante. “Dobbiamo sapere che abbiamo a disposizione un’arma in più, poi possiamo utilizzarla o meno: in questo momento stiamo valutando la condizione di diversi prospetti, talenti interessanti che non voglio rivelare e che hanno già dimostrato il loro valore in NBA. Beh: se qualcuno si riconosce in questa descrizione si tenga pronto, perché potrebbe a breve trovare spazio nella nostra squadra”. È dunque ufficialmente aperto il toto-nomi: chi sarà il giocatore chiamato a rivestire un ruolo così delicato?