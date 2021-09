Booker nel protocollo: salta l’inizio del camp

I Phoenix Suns hanno annunciato che Devin Booker salterà l’inizio del training camp dopo essere stato inserito nel protocollo salute e sicurezza contro il Covid-19. Il giocatore non parteciperà al media day e non ci saranno aggiornamenti fino a quando non tornerà a disposizione per gli allenamenti

I Phoenix Suns cominciano la stagione della loro consacrazione con una brutta notizia. La squadra campione della Western Conference ha annunciato che Devin Booker salterà quantomeno l’inizio del training camp dopo essere stato inserito nel protocollo salute e sicurezza contro il Covid-19 e non parteciperà al Media Day previsto per la giornata di oggi, così come l’inizio degli allenamenti previsti per domani. Non ci saranno aggiornamenti sulle sue condizioni fino a quando non tornerà a disposizione per gli allenamenti, cioè quando avrà due tamponi negativi a distanza di 24 ore. Pur non essendo specificato nel comunicato della squadra, Booker dovrebbe essere regolarmente vaccinato e la sua situazione non dovrebbe protrarsi per molto tempo, un po’ come accaduto con Chris Paul durante i playoff della scorsa stagione — quando risultò positivo a cavallo tra il secondo turno e la finale di conference pur essendo vaccinato, saltando le prime due partite della serie contro gli L.A. Clippers. Booker è l'unico giocatore dei Suns di cui è stata annunciata l'assenza, perciò non dovrebbero esserci altri giocatori nel protocollo prima dell'inizio del training camp.