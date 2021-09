Un ex NBA alla Virtus: lo "presenta" LeBron James

La Virtus Bologna aveva bisogno di trovare un sostituto per Ekpe Udoh, infortunatosi gravemente al tendine rotuleo e fuori dai giochi per almeno sei mesi. Per trovarlo si sono rivolti al mercato USA, mettendo sotto contratto per due stagioni JaKarr Sampson, che nei suoi sei anni da professionista in NBA ha girato cinque squadre (Philadelphia, Denver, Sacramento, Chicago e Indiana) disputando 236 partite, di cui 94 in quintetto. Nella sua terza stagione in NBA, ai tempi dei Sacramento Kings, a parlare bene di lui è stato soprattutto LeBron James, che dopo una sfida tra i suoi Cleveland Cavaliers e i Kings ha dichiarato: “JaKarr mi ha marcato duro tutta la partita, lo conosco bene dai tempi dei nostri allenamenti estivi insieme a St. Vincent-St. Mary, ma il fratello grande alla fine ha sempre l’ultima parola”. Un’intervista a fine gara ripresa sui social proprio dalla Virtus per presentare il nuovo acquisto, che condivide con il Re sia il liceo (il già citato SVSM, che Sampson ha frequentato tra il 2007 e il 2010) e la zona di nascita, visto che è nato a Cleveland. I due in carriera si sono affrontati 10 volte, con un impietoso 9-1 in favore di James, anche se nell’ultima sfida di maggio Sampson con la maglia di Indiana ha segnato 20 punti in 20 minuti con 9/13 dal campo, pur nella sconfitta dei suoi Pacers davanti ai 24+7+8 di James e dei suoi Lakers.