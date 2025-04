In gara 2 delle finali di conference della scorsa stagione lo sloveno segnò la tripla della vittoria in faccia a Gobert, con tanto di dedica provocatoria. Ora i due si affronteranno di nuovo nel primo turno di playoff tra Lakers e T'Wolves, e Luka "non vede l'ora di ritrovarsi davanti il quattro volte difensore dell'anno", assicura JJ Redick

Gara 2 delle finali della Western Conference 2024. Dallas sotto di due sul campo di Minnesota con l'ultimo pallone nelle mani di Doncic che sul cambio si trova davanti Rudy Gobert: magia in palleggio, step back e tripla in faccia con 3" sul cronometro per la vittoria dei Mavs (che avrebbero vinto la serie 4-1). Poi la dedica a pieni polmoni: "Non puoi marcarmi, 'go home b**ch!'". Sicuramente una delle azioni (e dei duelli) più eletrrizzanti degli scorsi playoff, ed ora sta per arrivare un nuovo capitolo della sfida. Doncic ora veste la maglia dei Lakers, che al primo turno affronteranno i T'Wolves di Edwards e - appunto - di Gobert. "Da quando sono arrivato in NBA - ha spiegato lo sloveno nella prime prime dichiarazioni a proposito della serie - mi piace giocare il pick'n'roll e trovarmi davanti un centro...". Ancora più esplicito il coach gialloviola JJ Redick: "Luka pensa che nessuno al mondo possa marcarlo, e la sfida con il quattro volte miglior difensore della lega lo stimola particolarmente. Non vede l'ora di giocare". A noi non resta che preparare i pop corn...