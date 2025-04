Malore per Popovich: ma viene subito dimesso

Paura per Gregg Popovich, allenatore dei San Antonio Spurs, che si è sentito male durante una cena in un ristorante della città ed è stato portato via in ambulanza. Fortunatamente arrivano buone notizie sul suo stato di salute: è stato dimesso e si trova a casa in buone condizioni. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per lui: all'inizio di novembre aveva avuto un ictus e da allora non è più tornato in panchina

