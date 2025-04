Quella tra Miulwaukee (5) e Indiana (4) è una delle serie sulla carta più incerte del primo turno di playoff. La grande incognita sono le condizioni del secondo violino dei Bucks, alle prese dallo scorso 18 marzo con un coagulo di sangue al polpaccio. Le ultime notizie che arrivano da Milwaukee però sono buone: i medici hanno dichiarato Lillard 'disponibile' e il giocatore non sta più assumendo farmaci anticoagulanti e sta lavorando sul campo. "Oggi ha fatto tutto l'allenamento - ha detto ai giornalisti coach Rivers - non ci sono limitazioni". L'ex Blazers è dato comunque ancora fuori per gara 1 a Indiana (diretta sabato alle 19 su Sky Sport NBA), ma c'è ottimismo per il proseguo della seri. "I medici hanno detto alla dirigenza Bucks che non avevano mai visto un recupero così rapido da quel tipo di patologia", ha scritto l'insider di ESPN Shams Charania. "Siamo entusiasti per il recupero di Dame", ha spiegato Jon Horst, direttore generale di Milwaukee in un comunicato. "La nostra priorità è sempre stata la sua salute, siamo grati al nostro team medico per aver diagnosticato e curato il suo problema in una fase precoce, e agli specialisti in ematologia della Mayo Clinic. Ogni fase del recupero di Dame è stata guidata da professionisti di fama mondiale e dai loro protocolli specifici e rigorosi che hanno permesso a Dame di tornare a giocare in sicurezza".