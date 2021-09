Una delle storie più attese di ogni stagione NBA è l’esordio della prima scelta assoluta al Draft, onore che quest’anno spetta a Cade Cunningham. Il nuovo numero 2 dei Detroit Pistons ha già mostrato di cosa è capace in Summer League, ma il giocatore che vedremo in campo tra i professionisti potrebbe essere ancora migliore rispetto a quello visto in estate: “I ragazzi hanno lavorato bene, sia qui in palestra che nelle loro case dove li abbiamo fatti seguire dai nostri trainer” ha detto l’allenatore dei Pistons Dwane Casey. “I ragazzi giovani si sono fatti trovare pronti: Cade è passato da 206 a 218 libbre [da 93.4 a circa 99 chili, ndr], impegnandosi in sala pesi e mettendosi al lavoro. Se vuoi giocare per i Detroit Pistons, tutto comincia dal lavoro”. Quello dell’aumento di massa muscolare è un grande classico dei Media Day, in cui di solito chi aveva bisogno di crescere fisicamente aggiunge sempre circa cinque chili di muscoli (lo ha fatto ad esempio anche Tyler Herro a Miami, ma anche Ja Morant dice di essere salito di peso) mentre chi deve snellirsi è sempre in condizioni ottimali. Al di là di tutto, però, Cunningham ha ancora un fisico piuttosto esile e slanciato, specialmente se dovrà marcare le ali nel suo primo anno in NBA: ovviamente sarà il campo a parlare, ma comunque avrà bisogno di tutte le forze per dimostrare il suo innegabile talento anche tra i professionisti.