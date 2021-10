Parlando con la stampa, Joel Embiid non ha nascosto i suoi veri sentimenti su Ben Simmons e la situazione che si è venuta a creare con la sua prolungata assenza dal training camp: “È deludente e al limite dell’irrispettoso verso tutti i ragazzi qui che combattono per farsi una carriera e avrebbero bisogno di lui. La squadra è sempre stata costruita sulle sue necessità, ci siamo liberati di Jimmy Butler per lui — ed è stato un errore” Condividi:

Se avevate ancora dei dubbi che la storia tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers fosse conclusa, ora davvero non ci può essere nessuno spazio per un ritorno al passato. Al terzo giorno del training camp a cui l’australiano ha deciso di non presentarsi, in attesa di uno scambio che lo porti a un’altra squadra, Joel Embiid non si è tirato indietro e ha parlato della situazione senza precedenti: “È tutto molto deludente, al limite dell’irrispettoso nei confronti di tutti quei ragazzi che sono qui a combattere per le loro carriere e avrebbero bisogno di uno come lui ad aiutarli” ha detto parlando con la stampa in una lunga risposta di quasi quattro minuti. Nel corso del Media Day Embiid aveva confermato che la squadra aveva cercato di incontrarlo a Los Angeles volando apposta durante il weekend, salvo essere fermati dallo stesso Simmons che non aveva neanche intenzione di vedere i suoi compagni di squadra. “Siamo una squadra migliore con lui, non c’è alcun dubbio a riguardo. Speriamo ancora di fargli cambiare idea, ma penso che abbiamo l’obbligo di preoccuparci dei ragazzi che abbiamo qui” ha continuato il centro camerunense.

Embiid: "Abbiamo perso Jimmy Butler per fare spazio a Simmons" approfondimento Embiid&co. in visita da Simmons, lui ha detto no Nei giorni scorsi era anche emersa una voce riportata da The Athletic secondo la quale Simmons riterrebbe conclusa la sua esperienza al fianco di Embiid, dato che i due non sono mai stati "un buon incastro dal punto di vista cestistico" e che la presenza del centro non lo aiuterebbe ad avere quelle linee di penetrazione verso il canestro di cui ha bisogno per avere successo in campo. Una voce che Embiid ha commentato in maniera molto dura: “È stato abbastanza sorprendente leggerlo. Ho sempre pensato che le nostre squadre fossero costruite attorno a Ben, che fosse per la necessità di avere tiratori sul perimetro o dei lunghi che sapessero aprire il campo” ha detto il centro, elencando tutti i tiratori nel roster. “Tutto è sempre stato costruito attorno alle sue necessità, anche quando abbiamo messo sotto contratto Al [Horford]. Ci siamo liberati di Jimmy Butler, mossa che io ritengo ancora fosse un errore, per essere sicuri che Simmons avesse il pallone tra le mani. È per questo che hanno preso quella decisione. Perciò sì, è sorprendente”.