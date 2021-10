Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets 97-123

La NBA è ufficialmente tornata e questa è la buona notizia della serata, inaugurata per l’occasione da un testa a testa che in molti sperano venga replicato più volte nel corso della prossima stagione: Brooklyn Nets contro Los Angeles Lakers. I titolari e gli All-Star restano in panchina da entrambe le parti, con la sola eccezione di Anthony Davis che si concede un primo quarto in campo da 11 minuti, sei punti, 2/6 al tiro e poco altro. Gli scossoni veri in casa gialloviola - dove la rotazione a 15 regala spazio sul parquet davvero a tutti - arrivano da Talen Horton-Tucker in quintetto, che sbaglia tanto ma ci prova con il suo 3/11 al tiro per 10 punti complessivi, mentre in uscita dalla panchina arrivano 15 punti in 21 minuti da Malik Monk. L’ex Hornets e Wayne Ellington infatti mettono insieme cinque degli 11 canestri dalla lunga distanza complessivi realizzati dai Lakers (su 35 tentativi, con percentuali rivedibili), segnando così una delle tante tendenze della regular season ormai alle porte: al netto degli All-Star, la squadra di Los Angeles dovrà trovare il modo di far male agli avversari dall’arco.