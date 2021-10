2/10 ©Getty

LA LEGGE DI NEW YORK | Rifiutando di vaccinarsi - e stante il divieto nello stato di New York di ingresso in determinati luoghi al chiuso (tra cui le arene NBA) se non in possesso di una prova di avvenuta vaccinazione (almeno una somministrazione) - la superstar dei Nets finirebbe per non poter disputare tutte le gare interne della sua squadra (oltre alle due in calendario al Madison Square Garden contro New York) e sarebbe escluso anche dagli allenamenti tenuti sulla palestra di casa (a Brooklyn) dai suoi compagni