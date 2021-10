Serviva un’aggiunta, l’ennesima in questa off-season che ha rivoluzionato il roster dei Lakers, e a Los Angeles hanno deciso di puntare su un’altra point guard - una delle principali pecche della passata stagione, naufragata al primo turno playoff contro Phoenix anche a causa degli infortuni. Frank Mason III è il giocatore scelto: non un nome di quelli che scalda particolarmente i cuori, ma un comprimario che, qualora dimostrasse la giusta attitudine nei prossimi giorni, potrebbe tornare comodo in futuro anche in regular season. Il suo accordo al momento prevede il suo utilizzo durante il training camp, per valutarne impatto e resa: dopo le ultime due stagioni passate in ombra - lo scorso anno per lui two-way contract con Orlando e sole quattro gare giocate in NBA - è un’occasione unica per Mason III per provare a rilanciare la sua carriera. Per farlo dovrà puntare all’ultimo posto nel roster dei Lakers rimasto libero e che lo staff tecnico gialloviola sta preservando in attesa di capire come sfruttare al meglio quell’opportunità. Un dato su tutti è quello su cui punteranno l’attenzione i Lakers: la capacità all’occorrenza di far canestro con i piedi oltre l’arco. Al momento siamo a 53/176 in totale in quattro anni di carriera NBA (30.1%): rendimento che dovrà per forza di cose salire per garantirsi una chance.