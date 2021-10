Andare a Chicago non è stato un ripiego: un gruppo giovane, di prospettiva, con la speranza che le cose finalmente inizio a girare per il verso giusto in casa Bulls. L’obiettivo playoff è alla portata e più in generale lo spazio “per esprimersi” a disposizione di DeMar DeRozan sarà certamente superiore a quello concesso dai Lakers. Il sogno, la suggestione di tornare a giocare a pallacanestro nella sua Los Angeles sarebbe però bastato di per sé a far cambiare destinazione all’intera free agency. I gialloviola infatti non hanno nascosto il loro interesse per lui, ma qualcosa è andato storto - per stessa ammissione di DeRozan: “Sono stati molto gentili con me, devo ammetterlo. Ho avuto tante conversazioni con LeBron, cercando di fare in modo che le cose potessero funzionare… ma non sono andate per il verso giusto. Sappiamo bene che la NBA è un business e ci sono delle regole chiare: sarebbe stata una grande opportunità anche per me e abbiamo cercato di fare in modo che accadesse. Sapete tutti quale sia il mio legame con Los Angeles: sarebbe stato pazzesco, ma non è andata. Ma sono felice anche solo di aver avuto la possibilità di lavorare in quella direzione”. In un’estate in cui Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard e tanti altri super veterani hanno scelto L.A., c’è stato anche chi ha preferito non "accontentarsi". O semplicemente ha trovato da un'altra parte un'offerta migliore.