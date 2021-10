Irving può lavorare in palestra a Brooklyn con i compagni (in quello che viene considerato “un ufficio privato”), ma continua a vedersi vietato l’accesso al Barclays Center in quanto persona non vaccinata: i Nets provano a mediare, ma il tempo passa e il rischio sempre più concreto è di non averlo a disposizione per oltre il 50% delle gare. Nel frattempo circolano anche voci di trade con i Sixers: in quel caso Irving potrebbe valutare anche l’ipotesi ritiro dal mondo del professionismo NBA

Torna in palestra a Brooklyn Kyrie Irving, alle prese in queste settimane con la complicata questione vaccino: dopo aver deciso di non sottoporsi alla somministrazione, l’ex giocatore di Cavaliers e Celtics sta proseguendo la sua preparazione attraverso un percorso a ostacoli dovuto alle stringenti norme anti-COVID previsti dalle autorità di New York. Nelle scorse ore è arrivato il via libera per gli allenamenti nelle strutture di proprietà dei Nets, ma resta l’assoluto divieto d’accesso al Barclays Center - previsto soltanto per persone vaccinate. Le autorità sanitarie della Grande Mela infatti hanno sottolineato come il campo d’allenamento sia, a tutti gli effetti, “un ufficio privato” e non un luogo aperto al pubblico dove fare training (che invece richiede la vaccinazione come pre-requisito di accesso agli ospiti). Irving si è allenato con la squadra a San Diego nei giorni scorsi, non potendo però scendere in campo nelle prime due sfide di preseason in California prima e a New York poi: il rischio - molto elevato a questo punto - è quello di non averlo a disposizione per oltre la metà delle sfide di regular season, senza contare che poi il problema continuerebbe a persistere anche ai playoff. Rientrata invece l’ipotesi di spostare il campo dall’allenamento fuori città per permettere a Irving di esserci (nel New Jersey infatti vigono delle regole diverse e meno stringenti), ma la situazione al momento resta critica. Prossimo step: la sfida contro i Sixers il prossimo 10 ottobre in Pennsylvania. Un’arena nella quale è concesso l’ingresso anche ai non vaccinati: Irving ci sarà?