Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 99-111

Nonostante l’assenza di Stephen Curry e Draymond Green (tenuti a riposo da Steve Kerr), i Lakers non riescono a conquistare contro Golden State il primo successo in questa complicata preseason - che li vede al momento detentori di un record di 0-5. Neanche la contemporanea presenza sul parquet per la prima volta di LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook è servita come scossa ai gialloviola, superati in un quarto periodo da soli 15 punti realizzati (contro i 26 degli Warriors). Alla sirena finale AD è il miglior realizzatore per i Lakers: 20 punti con 7/12 al tiro e sei rimbalzi, mentre sono 17 i punti di James con 16 conclusioni dal campo e sei palle perse. Una in più di quelle messe a referto da Westbrook, che fatica ancora a trovare il giusto ritmo e la collocazione migliore in un quintetto che deve imparare a conoscere. Ne approfitta al meglio Golden State invece, che allunga la rotazione e si gode il solito scatenato Jordan Poole di questa preseason: per lui 18 punti in 19 minuti, ennesima prestazione di alto livello che permette agli Warriors di restare imbattuti e di portarsi sul 4-0.