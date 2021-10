Non c’è storia in gara-3 tra Chicago e Phoenix, con le padrone di casa che si portano sul 2-1 nella serie e avvicinano il titolo WNBA grazie a una super Kahleah Copper da 22 punti: domani sera la decisiva gara-4 in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21 con il commento in italiano

Partita senza storia tra Sky e Mercury che, dopo essersi divise la posta nelle prime due sfide della serie di finale della WNBA, hanno spezzato l’equilibrio in una gara-3 dominata da Chicago dall’inizio alla fine. Il parziale del primo tempo dice 46-24 per le ragazze della squadra dell’Illinois che hanno poi controllato senza affanno nella ripresa, allargando anche il divario nel finale. Merito di una Kahleah Copper che raccoglie 20 dei suoi 22 punti prima dell’intervallo lungo, portando così Chicago a una sola vittoria di distanza dal titolo WNBA. Candace Parker aggiunge 13 punti, ma è soprattutto la difesa delle Sky a fare la differenza, costringendo Brittney Griner a chiudere con soli quattro punti a referto e 1/8 al tiro a metà gara, dopo averne realizzati 29 nella vittoria all’overtime di due giorni fa. Una pessima serata per la squadra di Phoenix, che chiude con il non invidiabile record di aver messo a referto la peggior percentuale dal campo nella storia delle finali WNBA tirando con il 25.8% (16/62). Un passaggio a vuoto che rende ancora più interessante gara-4, in programma per domani sera alle ore 21, da seguire in diretta su Sky Sport NBA con il commento in italiano e in replica lunedì 18 ottobre alle 11 e alle 14 sempre sul canale 209: Phoenix è con le spalle al muro, o vince in trasferta a Chicago o svanisce il sogno di conquistare il titolo WNBA.