Dopo le Finals conquistate nella scorsa stagione, i Phoenix Suns avevano il chiaro obiettivo di confermare il nucleo di giocatori che è arrivato a due vittorie dal titolo NBA, lavorando ai margini per migliorarlo. Per questo sono stati confermati in primo luogo Chris Paul ma anche Cameron Payne, Frank Kaminsky e Abdel Nader, aggiungendo giusto JaVale McGee, Elfrid Payton e Landry Shamet al gruppo dello scorso anno. Sistemata la squadra che sta per affrontare la stagione 2021-22, i due nodi cruciali per il loro futuro a lungo termine erano le estensioni di Mikal Bridges e Deandre Ayton, arrivati entrambi alla vigilia del loro quarto anno nella lega e quindi "eleggibili" per un nuovo contratto come già fatto da altri membri del Draft 2018 come Luka Doncic, Trae Young e Shai Gilgeous-Alexander. Un obiettivo raggiunto solamente a metà: è notizia di ESPN infatti che i Suns hanno trovato l’accordo per estendere il contratto di Mikal Bridges, ricompensandolo con 90 milioni in quattro anni per la sua eccellente difesa sul perimetro e la precisione dall’arco (42.5% da tre lo scorso anno, 38% nei suoi tre anni di carriera). Il 25enne si conferma così uno dei migliori 3&D della lega, per di più con un contratto comunque in linea con quelli di pariruolo come Aaron Gordon a Denver (88 milioni in 4 anni) e OG Anunoby (72 in 4).