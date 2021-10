Sul finire del terzo quarto dell'esordio stagionale dei suoi Lakers, Carmelo Anthony - autore di 9 punti in 26 minuti in uscita dalla panchina - è stato protagonista di un episodio davvero curioso. In lunetta per tirare un libero, al momento di rilasciare la palla ha interrotto bruscamente il movimento tra la sorpresa generale: tutti i giocatori pronti per andare a rimbalzo sono scattati verso il canestro, ma da quelle parti il pallone non è mai arrivato. Misteriose le motivazioni che hanno spinto Anthony a non completare normalmente l'esecuzione del libero; ovvia, invece, la decisione arbitrale: infrazione fischiata ai Lakers e palla ai Golden State Warriors. Un errore davvero banale e inusuale soprattutto per un giocatore della sua esperienza, accolto infatti da un sorriso tra l'imbarazzato e il divertito dallo stesso 'Melo. Sorrisi strappati in rete anche ad alcuni suoi eccellenti colleghi, da Ja Morant dei Memphis Grizzlies a Donovan Mitchell degli Utah Jazz, che ha dato voce al pensiero di tutti: "No, non posso crederci che l'ha fatto sul serio...".