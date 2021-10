Una giornata di svolta a Philadelphia nel caso Ben Simmons che ormai sta tormentando da mesi i Sixers. Nelle scorse ore, prima della sfida poi persa dalla squadra allenata da Doc Rivers contro i Nets, l’All-Star australiano ha partecipato a un incontro con tutto il resto del gruppo per la prima volta dopo settimane di incomprensioni, di assenze, di multe. Simmons ha spiegato ai compagni di non essere “mentalmente pronto” per tornare in campo: ha bisogno di tempo per ritrovare la giusta serenità. Per tutte queste ragioni, ha deciso di affidarsi a un gruppo di medici, di professionisti, per capire come risolvere questo blocco - come raccontato anche in un secondo meeting tenuto soltanto con lo staff tecnico. Stando a quanto riportato da ESPN, i Sixers si sono detti disponibili ad aspettare il suo rientro, ma nel frattempo continuano a proporre e inserire Simmons in ogni potenziale trade che il mercato mette a disposizione. L’assenza nel match contro Brooklyn è stata riportata come dovuta a “ragioni personali”.