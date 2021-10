Tensione in casa gialloviola, come dimostrato durante un timeout nel primo tempo quando, dopo l’ennesimo parziale incassato dai Lakers, Howard e Davis si sono ritrovati faccia a faccia dopo essersi urlati contro di tutto: soltanto l’intervento dei compagni ha evitato il peggio e lo scontro. A fine partita arrivano parole distensive da entrambe le parti, ma i problemi restano - così come le illazioni, subito circolate in rete e sui social

Sono stati separati dall’intervento dei compagni dopo che, per qualche secondo, si era temuto il peggio e sembrava che Dwight Howard e Anthony Davis fossero pronti a mettersi le mani addosso durante un timeout nel primo tempo della sfida persa sonoramente dai Lakers contro i Suns. Nel corso del minuto di pausa, con i Lakers sprofondati ben oltre la doppia cifra di svantaggio, Howard è andato a sedersi in panchina, quando il n°3 dei Lakers si è avvicinato a lui per dirgli qualcosa. Parole che non sono piaciute al centro di riserva dei gialloviola, scattato in piedi per affrontare il compagno, pronto a sua volta a colpirlo: soltanto l’intervento degli altri componenti della squadra (LeBron James, incredulo, guardava con aria infastidita la scena) ha evitato lo scontro, in quello che è un chiaro sintomo della tensione - palpabile - che stanno attraversando in questo momento all’interno del roster della squadra di Los Angeles. “Stiamo bene, siamo amici, abbiamo già messo da parte lo screzio”, spiega Howard a fine partita, spiegando come in panchina le cose fossero tornate alla normalità pochi istanti dopo. "Abbiamo lasciato tutte le incomprensioni nello spogliatoio all'intervallo lungo", aggiunge Davis. Ma quelle immagini controverse restano.