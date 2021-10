NBA Sundays: Brooklyn-Charlotte domani sera su Sky

Prima domenica con il basket NBA in prima serata e subito un appuntamento da non perdere: di fronte forse la squadra più attesa di tutte le 30 al via, i Brooklyn Nets, contro gli Charlotte Hornets di un LaMelo Ball che già all'esordio (31 punti) ha fatto vedere di poter essere il padrone degli ambiziosi Hornets. Anzi, alla sfida del Barclays Center Charlotte si presenta addirittura con un record migliore di Brooklyn, avendo vinto entrambe le gare fin qui disputate (1-1 invece il record dei Nets, sconfitti all'esordio da Milwaukee e poi vincenti a Philadelphia). Per Kevin Durant e compagni quello sugli schermi di Sky Sport è quindi il debutto stagionale davanti al proprio pubblico, un pubblico che non potrà applaudire (almeno per ora) Kyrie Irving ma che può comunque "consolarsi" con un roster pieno di grandi nomi, da James Harden (vicinissimo alla tripla doppia in entrambe le partite fin qui disputate) a Blake Griffin, fino a LaMarcus Aldridge, decisivo dalla panchina nella vittoria a Philadelphia con una gara da 23 punti e solo due errori al tiro su 12 conclusioni. E cosa dire di Patty Mills? Uno dei volti nuovi in casa Nets ha iniziato questa stagione con la mano incandescente da oltre l'arco: deve ancora sbagliare la prima tripla, avendo fatto seguire il 7/7 dell'esordio a Milwaukee con un 3/3 contro Philadelphia.