Buona la prima per l'azzurro degli Hawks, tenuto ai box nelle prime tre uscite stagionali da un problema alla spalla sinistra (ancora vistosamente "incerottata"). Un colpo subìto in allenamento che però preoccupa poco l'azzurro e coach McMillan: che da oggi potrà contare su un giocatore in più per allungare la sua rotazione

Forse un po' di ruggine, comprensibile, al tiro - solo 1/4 dall'arco, addirittura due errori su quattro in lunetta, un'autentica rarità - ma per il resto sono stati tutti positivi gli indicatori per valutare il ritorno in campo, nel suo debutto stagionale, di Danilo Gallinari con gli Atlanta Hawks. Innanzitutto la vittoria, la terza in quattro gare per la squadra della Georgia, ottenuta anche grazie al contributo dell'azzurro, utilizzato per 20 minuti - come sempre in uscita dalla panchina - da coach McMillan. E Gallinari ha risposto con 9 punti, frutto di 3/8 dal campo, ma soprattutto 7 rimbalzi (solo i due lunghi titolari Capela e Collins hanno fatto meglio di lui), aggiungendo anche un recupero al suo primo boxscore stagionale. Un esordio ritardato per via di un colpo alla spalla sinistra subìto in allenamento: il n°8 degli Hawks ha sentito irrigidirsi il muscolo e allora nei giorni scorsi lo staff medico della squadra ha scelto di procedere con il massimo della cautela, anche se "fossero state gare di playoff sarei sceso in campo", ha ammesso lo stesso Gallinari.