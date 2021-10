Passa da una svolta "politica" un possibile sviluppo della saga Kyrie Irving-Brooklyn Nets. Perché la città di New York si appresta ad accogliere un nuovo sindaco, con il democratico Eric Adams considerato lo scontato successore di Bill de Blasio, e Adams altri non è che il presidente uscente del "borough" di Brooklyn, uno la cui strada in passato si è già incrociata con quella dei Nets in diverse occasioni. Per questo le parole del prossimo sindaco di New York - che si è detto "estremamente ottimista che la situazione Kyrie Irving possa risolversi" (senza però arrivare a specificare come, il dettaglio più importante), ha ridato speranza ai tifosi dei Nets, che di fronte alla scelta del giocatore di non vaccinarsi vedono un'unica soluzione possibile: la modifica della legge attuale, introdotta da de Blasio a metà settembre, che impedisce l'accesso delle persone non vaccinate a una serie di uffici e luoghi pubblici (tra cui il Barclays Center). Se Adams - che entrerà ufficialmente in carica il 1 gennaio 2022 - dovesse modificare la legislazione oggi vigente in città, Irving potrebbe tranquillamente tornare a giocare per Brooklyn "full-time", ovvero l'unica condizione imposta dal GM della squadra Sean Marks.