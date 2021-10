I New York Knicks sono riusciti a fermare i Chicago Bulls, infliggendo loro la prima sconfitta di questa regular season dopo quattro vittorie in fila. Eppure i padroni di casa sono andati vicinissimi a concludere una rimonta partita da -12 a 3 minuti dalla fine, mettendo tra le mani di DeMar DeRozan il pallone della possibile vittoria. A difendere su di lui si è presentato RJ Barrett, che da nativo del Canada è cresciuto nel mito di DeRozan: e avendolo visto così tante volte, ha avuto la lucidità di non saltare sulla sua classica finta di tiro, costringendolo a un tiro difficile che non ha toccato neanche il ferro consegnando così la vittoria ai Knicks. Dopo la partita Barrett — autore di 20 punti, dietro solo ai 21 di Kemba Walker — ha condiviso la sua ammirazione per il veterano appena passato ai Bulls: "È sempre stato uno dei miei giocatori preferiti, l’orgoglio e la gioia di Toronto" ha detto dopo la gara. "Ho visto quella finta di tiro tantissime volte. È un grande giocatore, fortunatamente sono riusciti a non saltare e Mitchell Robinson è arrivato in aiuto". Grazie alla sua giocata difensiva i Knicks hanno potuto raggiungere i Bulls in vetta alla Eastern Conference con un record di 4-1, in compagnia anche degli Charlotte Hornets e degli Washington Wizards.