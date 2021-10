Reduci da tre vittorie in fila in trasferta, i Kings fanno visita ai Mavericks - battuti nell’ultima partita da Denver dopo aver segnato soltanto 75 punti contro i Nuggets: un attacco troppo brutto per essere vero. Da seguire poi il testa a testa tra Luka Doncic e De’Aaron Fox, due delle point guard del futuro più intriganti dell’intera lega: un match in diretta dalle 20.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

Sacramento non ha ancora perso neanche una gara in trasferta in questo positivo avvio di stagione (3-0 il record) e punta così a restare imbattuta anche contro i Mavericks - una sfida complicata contro un avversario ostico e soprattutto ritrovandosi di fronte un Luka Doncic pronto a imporsi come suo solito. Non sarà un compito semplice limitarne la produttività e le scorribande dal palleggio, in una squadra che sotto la guida di coach Jason Kidd ha faticato in un paio d’occasioni a trovare il fondo della retina: ne siano da esempio i soli 75 punti segnati contro Denver, davvero una miseria considerando il potenziale espresso non tanto e non solo dall’All-Star sloveno. Ai texani mancherà inoltre Kristaps Porzingis per la terza gara consecutiva - alle prese con un problema alla schiena che per l’ennesima volta sta complicando il suo avvio di regular season.